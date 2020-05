Pioggia di finanziamenti dalla Regione a Ragusa (oltre 21 milioni) e Modica (circa 15 milioni)

La Regione ha finanziato progetti di sviluppo ed investimento per 37 milioni. Le risorse sono destinate nell’ambito del programma Agenda urbana sia al capoluogo sia a Modica. Si tratta di fondi europei destinati ad aggregazioni di comuni che superano i 100.000 abitanti. Ragusa e Modica hanno stretto il patto per accedere ai finanziamenti che sono stati ora concessi. Al capoluogo sono destinati oltre 21 milioni. Nel dettaglio ci sono 2,6 milioni per lo sviluppo di prodotti e servizi nel comparto turistico e della promozione territoriale; 9,15 milioni per efficientamento energetico di immobili comunali (in primis le scuole); 3,5 milioni per l’illuminazione cittadina e degli edifici pubblici; 350.000 per sistemi di trasporto intelligenti; 1,3 milioni per infrastrutture a basso impatto ambientale e piste ciclabili; 500.000 per di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale; 315.000 per sostegno alla conoscenza e alla fruizione culturale; 1,5 milioni per potenziamento e recupero di alloggi sociali; 1,1 milioni per interventi in strutture per anziani; 800.000 per la realizzazione o il recupero di strutture per servizi rivolti alla prima infanzia, ai minori e agli anziani. Modica avrà circa 15 milioni destinati a scuole, viabilità, turismo e strutture a favore di anziani e disabili.