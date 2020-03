Salta riunione Pre Cipe su Ragusa Catania, trovati 750 milioni

I soldi sono stati trovati ma la “maledizione” del raddoppio di carreggiata dell’autostrada Ragusa Catania continua. La riunione del Pre Cipe che doveva prendere atto del reperimento dei 750 milioni di euro deliberato dal Consiglio dei Ministri per finanziare l’opera è saltata per una banale influenza del sottosegretario Fraccaro. Tutto rinviato di una settimana, dunque, anche se ormai la linea sembra essere tracciata. Resta, per la verità, la necessità di trovare 40 milioni per rilevare il progetto esecutivo redatto a cura del consorzio che doveva realizzare l’opera, che invece, sarà tutta a cura dello Stato e della Regione ed affidata all’Anas cancellando del tutto il Project financing. Il finanziamento dell’opera è comunque un dato di fatto e la somma è stata reperita con la rimodulazione dei fondi Sviluppo e coesione 2014-2020. Il rinvio della riunione del Pre Cipe ha così bloccato il grido in gola a parlamentari, sindaci e amministratori che attendevano solo l’ufficialità del via definitivo al progetto. Non dovrebbe essere comunque un problema ma, visto come sono andate le cose negli ultimi 20 anni, la cautela non è mai troppa.