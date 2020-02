Coronavirus, danni alle imprese alberghiere del Ragusano: 80% di disdette. Negozi cinesi chiusi

“Dal settore alberghiero a quello extra alberghiero, dalle agenzie di viaggio a tutto il comparto legato all’agricoltura, l’economia della provincia di Ragusa, così come il resto di quella siciliana, rischia la paralisi ed il collasso. Mai come in questo momento siamo fortemente in difficoltà, rasentando, in prospettiva, il default”. A dirlo è il presidente provinciale Confcommercio Ragusa Gianluca Manenti, con riferimento all’emergenza coronavirus, dopo avere preso atto di quasi l’80% di disdette delle prenotazioni alberghiere nonché del fatto che quasi il 50% delle agenzie di viaggio iblee sembra essere in grande difficoltà per la sospensione di tutti i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche di ogni ordine e grado per non parlare di centinaia di aziende iblee dell’agroalimentare a rischio paralisi. “Insomma – aggiunge Manenti – uno scenario catastrofico, alimentato anche dalle ultime dichiarazioni di alcuni rappresentanti istituzionali che, in seconda battuta, hanno rivisto il tenore di determinate affermazioni quando, però, il danno, nella maggior parte dei casi, sembrava fatto. Ecco perché, come Confcommercio provinciale Ragusa, chiediamo che il Libero consorzio provinciale si faccia promotore di una convocazione degli stati generali dell’economia iblea per fare il punto della situazione su quanto sta accadendo e per avviare la ricerca delle opportune contromisure.

“Riteniamo – conclude Manenti – sia necessario un incontro urgente nel quale, oltre a chiedere strumenti e azioni volti al sostegno degli imprenditori della nostra provincia, si valuti pure la possibilità di inoltrare alla Regione lo stato di calamità turistica”. E il presidente di Federalberghi Ragusa, Rosario Dibennardo, aggiunge, a proposito del comparto turistico: “Il problema più serio riguarda il danno attuale arrecato alle imprese del settore, che si traduce in una netta perdita di fatturato. Ecco perché chiediamo un forte intervento a sostegno dell’occupazione ed una congrua riduzione sui tributi locali e nazionali, non solo nella zona rossa, e la sospensione dei mutui. Nello stesso tempo dobbiamo immediatamente trasmettere sensazioni positive relative alla nostra terra. Spiegare, insomma, che la provincia di Ragusa, la Sicilia e il resto dell’Italia non sono a rischio come vogliono fare capire in tutto il mondo”.

Anche la coordinatrice provinciale di Italia Viva Marianna Buscema esprime forte preoccupazione per quanto sta accadendo all’economia locale a seguito del diffondersi del coronavirus. “Ho ascoltato – dice Buscema – molti rappresentanti del settore turistico e dei servizi ad esso annessi, molti imprenditori chiedono alla politica di non stare a guardare ma di agire prontamente con misure straordinarie anche in Sicilia. Le scadenze di mutui vari e stipendi scorrono inesorabilmente e senza le entrate diventa davvero difficile onorare agli impegni presi. Anche se la condizione economica dovesse normalizzarsi nei prossimi mesi il danno resta comunque. Occorrono misure straordinarie da mettere subito in campo.

Mi farò da portavoce e ritengo che la nostra Regione può subito aprire un tavolo di crisi e cercare delle azioni immediate per mitigare una situazione certamente pesante. Chiederemo di bloccare le tasse, i mutui, e le scadenze varie per un po’ di mesi ma chiederemo con forza anche investimenti da avviare immediatamente sia in strutture, macchinari ma soprattutto nella promozione utilizzando il meccanismo del Credito d’Imposta in automatico e rimodulando i Fondi Europei dove possibile. Ci sono centinaia di famiglie che sono in apprensione per questo chiediamo al Presidente Musumeci anche attraverso la nostra deputazione Regionale di farsi carico delle ansie dei nostri ci concittadini”, conclude Buscema.

Intanto, sempre nel Ragusano, numerosi negozi gestiti da cinesi, dall’abbigliamento all’oggettistica, passando per l’elettronica e non solo, hanno temporaneamente chiuso i battenti in attesa che la situazione di allerta generata dal coronavirus possa rientrare. In parecchi avevano lamentato in vistoso calo di affluenza della clientela, dopo i primi casi di contagi in alcune regioni d’Italia.