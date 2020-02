Altri 5 milioni potenziamento collegamenti stradali a supporto dell’aeroporto di Comiso

Un nuovo finanziamento per il potenziamento dei collegamenti stradali a supporto dell’aeroporto di Comiso. L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Marco Falcone ha comunicato al Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza l’ulteriore finanziamento di 5 milioni e 223.000 euro. Ad oggi, pertanto, la disponibilità delle somme ministeriali è pari a 45 milioni e 704 mila euro che unitamente alla compartecipazione alla spesa della Regione siciliana consentono di avere un finanziamento totale di 65 milioni e 271 mila euro per la realizzazione dei lotti 1, 2 e 5 del potenziamento dei collegamenti stradali fra la statale 115 Vittoria Gela, l’aeroporto di Comiso e la statale 514 Ragusa Catania. Col finanziamento di 65 milioni e 271.000 si completano tutti i lotti funzionali del progetto considerato che il lotto 4 (bretella di collegamento all’aeroporto) è stato già realizzato e inaugurato che i lotti 3 e 6 sono in via di esecuzione per un importo di 31,5 milioni di euro e i lavori sarebbero più celeri se non intervenissero i ritardi dell’Enel nello spostamento delle interferenze degli impianti.