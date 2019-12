Un milione di euro di investimenti grazie a fondi della legge su Ibla. Il Consiglio comunale ha deliberato il piano elaborato dall’amministrazione che intende privilegiare interventi qualificanti per il centro storico di Ibla e superiore. Per la nuova illuminazione di via Roma e di tutta l’area circostante oltre alla illuminazione artistica della cattedrale di S. Giovani è stata prevista una spesa di 140.000 euro. A Ibla gli interventi saranno rivolti all’adeguamento del parcheggio S. Paolo con 60.000 euro e la sistemazione dei Giardini Iblei grazie ad una spesa di 50.000 euro. Sarà poi recuperato il prezioso organo del duomo di S. Giorgio con 100.000 euro. Sempre ad Ibla sono previsti manutenzioni sulla rete viaria per 250.000 euro e la sistemazione della zona che va da via Arezzo fino all’ex distretti militare per 170.000 euro. Interventi anche per l’arredo urbano, 25.000 euro, nuova cartellonistica 20.000 euro, e il recupero della vallata S. Domenica 50.000 euro. L’amministrazione investirà anche nel recupero del complesso dell’Opera Pia di via Matteotti, destinato a centro culturale nel centro storico superiore.