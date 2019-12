Sentenza Tar del Lazio per capire la strategia del governo sulla Rg Ct

Trasparenza sulla Ragusa Catania. La sentenza del Tar del Lazio potrà far capire come e perché il governo ha cambiato strategia rispetto alla realizzazione del progetto prima affidato ai privati e poi voluto pubblico dal governo Conte 1. Il Tar ha infatti accolto il ricorso presentato da Antonio Barone, amministrativista, a nome degli 8 sindaci facenti parte del comitato sulla Ragusa Catania è innovativa in questo campo perché stabilisce la trasparenza degli atti del Cipe e segna un punto di partenza perchè dispone di consegnare copia del parere del Nars, delle note tecniche sull’argomento del Mef e del Mit, tutti i verbali delle sedute pre Cipe del 10 gennaio, 20 marzo e 15 maggio 2019, e delle sedute Cipe del 17 gennaio, 4 aprile e 15-20 maggio 2019. I sindaci hanno creduto nella battaglia che rappresenta un ulteriore passo di chiarezza per spiegare il cambiamento di passo del governo che per molti versi è inspiegabile visto che il socio privato che doveva realizzare l’opera, la Sarc del gruppo Bonsignore, ha già redatto il progetto che ora dovrà essere pagato circa 40 milioni per essere avviato da parte dello Stato. Un passaggio che ha riportato indietro la pratica Ragusa Catania di dieci anni e che ha lasciato amarezza ed incredulità nei sindaci che hanno sempre giudicato “incomprensibile” questo mutato approccio. I progetto, che ha avuto un primo parere positivo da parte del Pre Cipe, doveva essere esaminato e definitivamente approvato nella riunione del Cipe in programma venerdì scorso. Una riunione aggiornata a gennaio a conferma dei tanti dubbi che ancora permangono. La sentenza del Tar è pur non influendo direttamente sull’iter procedurale, potrà solo servire a capire chi e perché ha voluto un cambio di indirizzo ed eventualmente le responsabilità politiche sottostanti.