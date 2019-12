Lo Stato dice “Sì”, ma la Regione Siciliana replica “Nì” sulla Ragusa Catania: ultima parola al Cipe

Lo Stato dice “Sì”, ma la Regione replica “Nì” sull’autostrada Ragusa Catania: dopo il via libera del pre Cipe sulla fattibilità dell’opera, difatti, il viceministro Giancarlo Cancelleri esulta e tiene in frigo lo champagne per la seduta di giovedì 19 del Cipe, ma l’assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone si dice invece molto scettico. L’opera sarà pubblica, senza pedaggio ed è stata già definita strategica, elemento che permette di inserirla nello sbloccacantieri per poter essere commissariata abbattendo di molto i tempi di realizzazione. Da Palermo arrivano però, come accennato, i primi dubbi, se non addirittura il gelo perché Falcone non riconosce alcuna intesa e ha seri dubbi sulla possibilità del governo Musumeci di potere appostare quel mezzo milione di euro richiesto alla Regione per finanziare il progetto.

C’è già chi parla di uno slittamento del Cipe al 12 gennaio , ovvero a Finanziaria approvata, per capire se lo Stato sarà in grado di finanziare l’opera per la sua parte con 700 milioni. E’ la condizione necessaria per rendere la “Ragusana” pubbica e senza pedaggio, così come voluto dal M5S che di questo ha fatto una bandiera tanto da prevedere l’acquisto del progetto dalla Sarc con ben 40 milioni. A Palermo attendono dunque che lo Stato ci metta 700 milioni e paghi di tasca sua anche il progetto perché altrimenti non se ne farà nulla. Palermo attende anche che l’opera una volta finanziata al completo sia affidata perla sua gestione al commissario straordinario nella persona del presidente Nello Musumeci e l’Anas diventi così solo un soggetto attuatore per scongiurare gli innumerevoli ritardi e manchevolezze che Anas ha fatto registrare in tutte le opere viarie in Sicilia. Per la Ragusa Catania ancora qualche nodo da sciogliere ed ancora una volta i soldi sono al centro di tutto al di là di annunci e buona volontà.