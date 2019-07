VIDEO Toninelli su Fb carte alla mano: “La Ragusa Catania si farà”!

Finalmente posso darvi l’annuncio per il quale lavoravamo duramente da mesi: l’autostrada Ragusa Catania si farà!” L’annuncio arriva direttamente dal ministro Danilo Toninelli tramite un video postato su Facebook e che vi proponiamo in fondo all’articolo. Toninelli aggiunge che “L’autostrada non costerà nulla per chi ci viaggerà sopra. Nonostante il presidente della Regione Nello Musumeci e nonostante certe polemiche strumentali, abbiamo continuato a impegnarci in silenzio e siamo arrivati all’accordo che sblocca una infrastruttura ferma da oltre 30 anni”. Il ministro spiega anche come si procederà: “Anas rileva il progetto da Sarc e dunque l’opera si farà con risorse inserite nel contratto di programma della Società delle strade. È un grande risultato per la Sicilia intera, per la sua economia, il suo turismo. Ma un segnale importante – conclude Toninelli – per l’Italia tutta”.

Una ottima notizia che però non dissipa lo scetticismo montante anche sui social: ne è testimonianza l’ironico fotomontaggio, piuttosto divertente, apparso sulla pagina Facebook (vedi foto sopra) di Rausanazzi alla riscossa. In effetti l’attesa per la realizzazione del raddoppio di carreggiata dura oramai da decenni e le promesse (da marinaio) si sono sempre succedute specie in periodi di campagna elettorale, per poi sciogliersi come neve al sole. Che ora sia la volta buona? Solo il tempo, unico protagonista indiscusso di questa vicenda, lo decreterà.