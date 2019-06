Gli impegni disattesi del ministro Toninelli sulla Ragusa Catania: a Roma nessuno la vuole?

Impegni disattesi dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli (foto) sul futuro del raddoppio di carreggiata dell’autostrada Ragusa Catania, nonostante le sue rassicurazioni su Facebook in un post pubblicato il 20 dicembre dello scorso anno: è quanto evidenziato dalla Ust Cisl Ragusa Siracusa. “Tutti – commenta il segretario generale del sindacato Paolo Sanzaro – sappiamo come è andata a finire. E a distanza di 6 mesi possiamo affermare, senza tema di smentita, che sono stati compiuti non uno ma 20 passi indietro. E, soprattutto, quello che preoccupa di più, è che sulla realizzazione di questa grande infrastruttura è calato un greve silenzio. Non se ne parla più, è come se fosse scomparsa dall’agenda politica e dalle priorità dei grandi palazzi. Non sono servite le marce lente, le volontà manifestate dai sindaci locali, il fronte comune d’intenti che il comitato per la Ragusa Catania ha cercato di costruire a più riprese. L’infrastruttura rischia di rimanere chiusa nel cassetto in cui è rimasta seminascosta per 20 anni. Ma possiamo issare bandiera bianca? Assolutamente no”.

E il segretario Sanzaro prosegue: “Come organizzazione sindacale, assieme al comitato, ai sindaci e a tutte le altre forze vive del territorio vogliamo diventare i promotori di un’attività di sensibilizzazione ai più alti livelli istituzionali che solleciti il Governo nazionale a esprimersi non a parole ma con fatti concreti. Non si può continuare ancora con questo andazzo. Tutto è rimasto bloccato. Come se non ci fosse mai stato niente. Non possiamo essere d’accordo su questo modus operandi. D’altronde, le infrastrutture materiali e immateriali rappresentano l’anticamera dello sviluppo E siano certi i residenti della provincia di Ragusa che andremo in fondo su questa vicenda. Perché dovranno dirci chiaramente – conclude – le reali motivazioni per cui, a questo punto, non vogliono la Ragusa Catania”.