VIDEO Ministro Toninelli sulla Ragusa Catania: “Pedaggio a 3 o 4 euro”. Appello al premier Conte

Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, nel corso della sua visita ad Augusta, ovvero una delle tappe del tour in Sicilia per verificare lo stato delle infrastrutture nell’Isola, ha rivelato informazioni rassicuranti sul futuro del raddoppio della Ragusa Catania. “Il progetto del raddoppio di carreggiata della Ragusa Catania – ha detto il ministro – è uno dei dossier che ho gestito in prima persona. Ma non possiamo creare una struttura che poi non verrà utilizzata perché per poche decine di chilometri potrebbe avere un pedaggio di 15-20 euro. La dobbiamo fare perché possa costare quei 3-4 euro che sappiamo essere sostenibili per chi vuole spostarsi. Siamo a un buon punto. Nell’ultima riunione Cipe, che tornerà a riunirsi a maggio, è stata ribadita la centralità di questa struttura”.

Intanto un appello diretto al premier Giuseppe Conte è stato rivolto tramite un documento sottoscritto dagli esponenti istituzionali dei territori interessati dalla infrastruttura. Il documento è stato sottoscritto a margine del vertice appositamente convocato a Catania e presieduto dal governatore della Sicilia Nello Musumeci. Nel documento si invita dunque il presidente del consiglio dei ministri a velocizzare l’iter al vaglio del Cipe per il raddoppio della carreggiata.