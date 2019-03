Vertice tra Aeriblei, amministrazione e consiglieri comunali su futura gestione aeroporto Comiso

I rappresentanti di Aeriblei hanno incontrato amministrazione e consiglieri comunali in sede di commissione Sviluppo economico. I vertici di Aeriblei, la società recentemente costituita per la gestione dell’aeroporto di Comiso, hanno consegnato una proposta e visione progettuale. Salvatore Cascone, presidente della società ha ribadito: “Il nostro obiettivo è quello di ricapitalizzare la Soaco possibilmente in sintonia con la Sac”. Il vicepresidente Gianstefano Passalacqua ha sottolineato come un gruppo d imprenditori locali abbia preso a cuore gli interessi del territorio ed assumere gli indirizzi di sviluppo di una struttura importante vitale per il futuro dell’economia locale. Aeriblei è impegnata ad assumere la quota di maggioranza di Soaco, ma il percorso è difficile e comporta un impegno economico consistente. Aeriblei ha sottolineato di avere tutti i requisiti tecnici ed economici per arrivare all’obiettivo prefissato e di puntare in particolare allo sviluppo del settore cargo di cui tutto il sud Italia è sprovvisto visto che i più vicini sono a Napoli e a Malta.