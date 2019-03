“Se c’è qualcuno contro l’autostrada Ragusa Catania vogliamo i nomi”: sindaci pronti alla protesta

Nel sit-in di sabato mattina sul tratto di autostrada della Ragusa Catania vicino a Francofonte i sindaci dei comuni interessati dal raddoppio della carreggiata sono stati chiari: “Se c’è qualcuno contro la realizzazione dell’infrastruttura salti fuori adesso e parli alla luce del sole, perchè vogliamo i nomi”. Insomma, i sindaci non sono più disposti ad attendere novità senza date certe: vogliono che i lavori comincino il prima possibile, altrimenti si arriverà addirittura ad una ordinanza congiunta di chiusura della strada, ai fini della pubblica sicurezza. La scelta del sit-in odierno, difatti, non è stata casuale: è il punto dove circa una settimana fa si è verificato l’ennesimo incidente stradale, non mortale ma comunque grave, con la vittima trasportata d’urgenza in elisoccorso a Catania. “Non possiamo rischiare che si pianti un’altra croce su questa strada maledetta”, hanno ribadito all’unisono i sindaci.

A questo proposito è stata concertata una posizione univoca da sostenere nell’ambito del vertice programmato tra qualche giorno a Roma, dove sarà fatto il punto della situazione anche in ordine alla vicenda pedaggio, che, secondo il ministero dei trasporti, è piuttosto esoso: si parla difatti di 24 euro. I sindaci sono per l’individuazione in tempi rapidi di una soluzione condivisa che persegua il progetto originario dell’opera. Ricominciare tutto daccapo, come sostiene invece l’assessore regionale Marco Falcone, secondo i primi cittadini non sarebbe una soluzione pratica, dal momento che solo per il rilascio delle nuove autorizzazione si perderebbe un sacco di tempo, forse anche anni. Insomma, a Roma si giocherà l’ennesimo round sul futuro dell’autostrada, mentre i cittadini si dicono sempre più scettici, delusi come sono da una politica sempre più contraddittoria e farraginosa, ad essere eufemistici.