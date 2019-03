Cantieri ancora chiusi su autostrada Siracusa Gela: disattesa l’ultima data per i 3 lotti fino a Modica

I cantieri restano chiusi. L’appuntamento del 4 marzo è stato disatteso perché sia nel cantiere di contrada Graffetta, sulla Ispica Pozzallo, sia a Zappulla, cantiere del tratto Pozzallo Modica, non si sono visti operai e mezzi. Ci sono ancora pratiche burocratiche da esitare, ci sono le imprese locali da pagare per i lavori eseguiti e non ancora saldati. Bisognerà attendere almeno altre 2 settimane e non si capisce a questo punto perché l’assessore regionale ai trasporti Falcone si sia affrettato, in sede di summit a Catania, davanti ai prefetti della Sicilia Orientale, a confermare tempi e luoghi di riapertura dei cantieri che sono stati ancora una volta disattesi. Tutto fermo quindi nei 3 lotti, come accade da 20 mesi a questa parte, visto che i cancelli si sono chiusi nell’ottobre del 2017 e così restano con tutto quello che gli agenti atmosferici hanno provocato in questa lunga pausa. Tutto rinviato dunque e si attende il nuovo annuncio dell’apertura non formale ma sostanziale, operativo con uomini e mezzi dislocati per completare un’opera che serve ed ha già accumulato un ritardo di un anno mezzo sui tempi di completamento.