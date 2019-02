Igor Gelarda (Lega): “Gli allevatori siciliani saranno ricevuti a marzo dal governo nazionale”

“Gli allevatori siciliani saranno ricevuti nei primi giorni di marzo dal governo nazionale”: lo dichiara Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali della Lega, nel giorno della mobilitazione degli allevatori a Vittoria, che protestano per il prezzo basso del latte. “Sarò a Roma con una delegazione di allevatori dell’Isola per incontrare gli esponenti della Lega che si occuperanno dei loro problemi – spiega Gelarda – e affronteremo le esigenze di un comparto ridotto alla fame, con tante aziende siciliane quasi alla canna del gas e migliaia di addetti in procinto di abbandonare le terre”. Giovedì 28 febbraio, intanto, il referente siciliano del partito di Salvini incontrerà gli allevatori dell’Isola in provincia di Palermo. “È necessario trovare una soluzione e garantire il giusto prezzo alle produzioni degli allevatori e agricoltori siciliani – dice ancora l’esponente del Carroccio – per riconoscere il valore del lavoro e non mortificare la fatica, la passione, la dedizione di chi da Palermo a Trapani, da Agrigento a Ragusa, si alza ogni mattina all’alba, 365 giorni all’anno, per portare nelle nostre tavole gli alimenti straordinari che una terra come la Sicilia riesce a regalare. Cibi eccellenti come tutta la produzione agro-alimentare italiana, che l’Unione europea non deve più permettersi di boicottare. La protesta dei pastori siciliani – conclude Gelarda – è anche la lotta della Lega”.

Intanto 100 aziende zootecniche sono state chiuse in un anno a Ragusa. Un migliaio i posti di lavoro perduti, oltre all’indotto. Il latte vaccino viene pagato agli allevatori ragusani 38 centesimi al litro che, in alcuni casi, può raggiungere anche i 42 incluse le premialità relative alla qualità del latte, carica batterica, proteine nella norma, e benessere degli animali. Per produrre un litro di latte vaccino occorrono non meno di 50 centesimi al litro. Un ricchissimo patrimonio zootecnico, nella provincia più agricola della Sicilia, con 30.000 vacche da latte e 1.000 aziende zootecniche. Gli allevatori iblei hanno protestato dinanzi alla fiera Emaia, versando centinaia di litri di latte al suolo, sulla scia di quanto fatto dai colleghi sardi. La protesta proseguirà dunque in piazza del popolo, sempre a Vittoria.