“Butterfly e il racconto di Pinkerton” al teatro Garibaldi

Straordinario appuntamento per la stagione musicale al Teatro Garibaldi sabato 7 maggio alle 21 con una meravigliosa “Butterfly – Il racconto di Pinkerton” con la regia di Ezio Donato. Tratto dalla novella “Madame Butterfly” di John Luther Long e dall’omonimo melodramma di Giacomo Puccini, la famosa “tragedia giapponese” affascinerà il pubblico grazie a un cast di artisti eccezionali. Il famoso attore Andrea Tidona, con particolare espressività e profondità, interpreta B. F. Pinkerton vecchio, voce narrante delle amare vicende che attraversano la vita dei personaggi. Sul palcoscenico artisti di fama internazionale: la soprano Daniela Schillaci sarà Madame Butterfly (foto). La sua è una voce magica che ha conquistato appassionati di tutto il mondo. Il tenore Angelo Villari, artista che emoziona, sarà F. B. Pinkerton. Il baritono Francesco Verna, molto apprezzato per la sua bravura, indossa le vesti del console Sharpless. Il talentuoso mezzosoprano Maria Russo sarà la fedele e scettica servente Suzuki. Le meravigliose voci saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Ruben Micieli. “Un appuntamento di assoluto prestigio che vede sul palco nomi altisonanti, apprezzati e riconosciuti a livello internazionale – sottolineano Ignazio Abbate e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – una data imperdibile per gli appassionati, ma anche un’occasione importante per conoscere la storia di Butterfly da una prospettiva inusuale”.