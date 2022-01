“Nati in bianco e nero”: il varietà d’altri tempi al teatro Garibaldi

Doppio appuntamento sabato 29 alle 21 e domenica 30 alle 18.30 con il varietà d’altri tempi al teatro Garibaldi di Modica. Il duo comico Cosimo Coltraro ed Emanuele Puglia porta in scena “Nati in bianco e nero”, uno spettacolo retrò che rievoca sketch e battute comiche di coppie celebri degli anni 60 e 70. Lo spettacolo mira anche a far conoscere alle nuove generazioni i grandi duetti che hanno fatto la storia della televisione in bianco e nero, con siparietti che hanno segnato la crescita artistica di tanti comici. Ignazio Abbate e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi, affermano che “Questo spettacolo vuole essere un omaggio, un atto d’amore, verso quel mondo che non c’è più ma che ha dato tanto alla comicità italiana”.