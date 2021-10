Ibla, grotte di Chiafura e antica Farmacia Cartia sono “tesori”

I palazzi di Ibla, le grotte di Chiafura e l’antica Farmacia Cartia a Scicli sono stati tra i siti più visitati nel secondo fine settimana di ottobre delle Vie dei Tesori. In Sicilia si sono sfiorate complessivamente le 30 mila presenze, almeno 10 mila in più del fine settimana di debutto. I visitatori hanno riempito Palermo, che ha messo insieme 19.750 presenze che sommate alle 15 mila del primo weekend portano a quasi trentacinque mila visitatori. Catania, funestata dal maltempo, ha messo insieme 3650 visitatori seguita, a sorpresa, da Sciacca che segna un’ottima performance da 1890 presenze; e ancora il Ragusano ne accoglie 2.800 tra Ragusa e Scicli. Ragusa hanno funzionato il palazzo Arezzo di Trifiletti dove i visitatori , 1.786 nei due giorni, sono entrati sulla scia dei racconti degli stessi proprietari; e il Circolo di Conversazione, con la sua aria retrò. Quest’anno la sorpresa è stata quella di Cave Gonfalone, la latomia scavata nel cuore della città.. Più di mille alle grotte di Chiafura ma anche l’atmosfera antica della Farmacia Cartia, tra vasi, provette e albarelli, non ha mancato di far innamorare i visitatori.