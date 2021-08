Il libro postumo di Giorgio Buscema a 10 anni dalla scomparsa

Il Lions Club di Modica organizza nello slargo della chiesetta di San Nicolò Inferiore in via Grimaldi la presentazione del libro “C’era una volta in Sicilia” del giornalista modicano di razza Giorgio Buscema, a 10 anni dalla scomparsa. Interverranno il prof. Paolo Nifosì e la dott.ssa Marcella Burderi ed i testi saranno interpretati dall’attrice Carmela Buffa Calleo . Modera l’evento il giornalista Marco Sammito. Il ricavato del libro sarà destinato alla Lcif ed alla realizzazione dei service del Lions Club di Modica.