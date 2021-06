Sciascia, Bufalino e Consolo visti da Leone. Una grande mostra

Un “Trio d’autore” nelle immagini di Giuseppe Leone. Le immagini del fotografo ragusano raccontano 3 grandi siciliani del ‘900 letterario siciliano, e non solo, nella mostra ospitata nel nuovo spazio culturale della Galleria del Centro commerciale culturale di via Matteotti. Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino e Vincenzo Consolo, sono immortalati dall’occhio di Leone in momenti, luoghi, e scambi unici tra loro nelle foto che coprono un periodo che va dal 1978 al 2011. Leone racconta un percorso di vita e di relazione, nato dalla sua conoscenza e frequentazione con i tre personaggi che ritenevano che la Sicilia ed i siciliani avessero forza e coraggio per risollevarsi dall’atavico torpore a cui ignavia di governo e protervia di mafia sembravano averli relegati. La mostra, si legge nella prefazione del catalogo curato da Emanuela Alfano e Federica Siciliano, “E’ una memoria storica che diventa simulacro e stimolo per la conoscenza della letteratura e della cultura”. Giuseppe Leone ha raccontato nel corso dell’inaugurazione della mostra, che resterà aperta fino al 4 ottobre, la genesi di una amicizia che si rivelerà fervida. Un contatto sviluppato attraverso Enzo Sellerio, che gli parlò di “uno sconosciuto professore di Comiso”, Gesualdo Bufalino. Poi la frequentazione della casa estiva di Leonardo Sciascia nelle campagna di Racalmuto che diventa luogo di ritrovo e di confronto. Giuseppe Leone è “ammesso” pur non essendo scrittore e coglie l’occasione per fotografare i momenti leggeri e meno leggeri di giornate assolate e lunghe come emerge dalle foto che colgono il carattere di Sciascia, Bufalino e Consolo.