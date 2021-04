“Solo”: inno per pianoforte di Scucces che suona speranza

E’ uscito con l’etichetta di Isulafactory il nuovo singolo di Salvo Scucces intitolato “Solo”, brano strumentale dedicato metaforicamente a tutti i pianoforti di tutti i teatri, sale da concerti, aeroporti, che attualmente sono in silenzio in attesa di una ripresa. Un argomento di grande attualità per tutto il mondo dello spettacolo che si auspica possa riprendere al più presto la propria attività. Nell’attesa esce dunque questo brano dal sapore nostalgico per pianoforte composto da Salvo Scucces, polistrumentista, autore, arrangiatore, produttore artistico, componente della band siciliana VeiveCura, molto attivo sia in progetti solisti e che con altri artisti.