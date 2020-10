Genesi e nascita della storica villa Cascino a Modica in un libro

Genesi e nascita di una villa. Il libro di Fabio Lorefice “Cascino, la famiglia, il sanatorio, la villa” restituisce alla memoria della città una presenza importante del chirurgo e benefattore che fu il chirurgo Rosario Cascino ma anche una villa nel cuore della città al quartiere Dente ,ispirata da Ernesto Basile e realizzata dagli architetti Fichera ed Arezzo di Trifiletti.

Giuseppe Barone ha presentato il libro, frutto della ricerca di Fabio Lorefice portata a buon fine grazie anche al contributo del Centro studi “Placido Carrafa”, nell’affollato chiostro di S. Maria del Gesù davanti ad un uditorio numeroso ed attento. L a Villa Cascino, ha detto Barone, è “un capolavoro di arte e scienza, di cura del corpo e di delizia dell’ anima. E’ un bene culturale di rara bellezza, che non merita l’oblìo e il degrado attuale, ma richiede recupero ambientale e ampia fruizione culturale”. Il libro, frutto di due anni di ricerca, nel centenario della costruzione della villa, racconta e presenta la figura di Rosario Cascino, medico e libero docente dal 1920 al 1934 presso la Facoltà di medicina e chirurgia di Palermo e Primario presso il Busacca «Cascino – ha detto l’autore – si distinse durante la Grande Guerra come Capitano Medico e fu dal 1920 al 1934 libero docente presso la Facoltà di medicina e chirurgia di Palermo. Dal 1935 al 1943 fu anche Primario Chirurgo all’ospedale Busacca di Scicli. Si contraddistinse per le tante opere di beneficenza verso i suoi concittadini e la grande ricerca scientifica”. Il medico influenzò profondamente la chirurgia e l’ambito medico del comprensorio ibleo quando ad inizio ‘900 importò innovative tecniche mediche e chirurgiche.