La chiesetta di S. Nicolò vuol diventare luogo del cuore

La chiesetta rupestre di S. Nicolò vuole diventare un luogo del cuore. Il sito partecipa infatti al decimo censimento del Fai (Fondo Ambiente Italiano) per entrare nel novero dei siti italiani da non dimenticare. La chiesetta di S. Nicolò si trova nel cuore del centro storio, in via Grimaldi. Realizzata tra l’11mo ed il 12mo secolo, quando l’isola venne restituita alla cristianità con la conquista normanna, essa costituisce una delle più importanti architetture religiose in negativo presenti nella Sicilia sud-orientale. Trattandosi verosimilmente della chiesa parrocchiale del quartiere grecofono di Modica, in essa venne inizialmente officiato il rito orientale, gradualmente abbandonato in seguito all’affermarsi del processo di latinizzazione. Nel 1577 la chiesa di San Nicolò venne annessa alla vicina e più importante parrocchia di San Pietro. La chiesetta è di proprietà del Centro Studi sulla Contea di Modica che ha curato il recupero ed il recupero del sito, oggi affidato ad una associazione culturale per le visite. La chiesetta è tra i siti più visitati in città ed ha già raccolto molte adesioni grazie all’appello lanciato da operatori culturali, guide turistiche, associazioni operanti sul territorio, che chiedono di esprimere la propria preferenza per la chiesetta.