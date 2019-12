Non solo Sciascia: in ricordo dello scrittore siciliano

Non solo Sciascia. Francesco Merlo ed Antonio Gnoli spaziano dalla letteratura alla cronaca, dal giornalismo alla politica nel corso del loro incontro tenuto all’Auditorium Floridia per ricordare i 30 anni dalla morte dello scrittore siciliano. Superare Sciascia per farne un classico è uno dei temi più sentiti da Francesco Merlo per il quale lo scrittore di Racalmuto appartiene ormai a pieno titolo al mondo della letteratura. Un mondo cui Sciascia si è ispirato essendo la sua prosa intrisa di riferimenti più o meno evidenti di Manzoni, Pirandello, Stendhal. Sciascia non fu solo polemista, critico, bacchettatore di costumi dall’alto della sua visione generale di uomini ed eventi, ma si consegna alla storia della letteratura. Un punto di riferimento con cui fare i conti e da cui ripartire. Antonio Gnoli da questo punto di vista è entrato nello specifico, ha fatto riferimento ai “bravi”, al cardinale Borromeo, a Don Abbondio, tutti personaggi manzoniani che Sciascia rivisita e trasfigura nell’Italia degli anni 80’. I due editorialisti di “Repubblica” non hanno poi mancato di parlare di giornalismo e di Eugenio Scalfari, fondatore del quotidiano romano. Personaggio multiforme, controverso, originale che i due relatori conoscono bene tanto da dedicargli il loro “Grand Hotel Scalfari”. E’ un universo di personaggi, di vicende poco note o nascoste che fano capire da che parte va oggi il giornalismo, soprattutto quello di inchiesta che i professionisti odierni dell’antimafia, un ritorno quanto mai opportuno a Sciascia, cavalcano e da cui traggono vantaggio personale.