Aperitivo con l’albergatore in programma mercoledì nella concessionaria del gruppo Scar

Il Gruppo Scar, sempre vicino al territorio e alle iniziative tese e sviluppare l’economia locale, ospita all’interno dei locali della concessionaria di via Achille Grandi il Forum sugli albergatori, organizzato dall’Agenzia Allianz di Isabella Schininà. Il Forum fa parte di un progetto che Allianz sta portando avanti da alcuni mesi: esperti di direzione faranno il punto sui rischi e sulle responsabilità previste dal nostro ordinamento per i titolari di tutte le tipologie di strutture ricettive. L’incontro è rivolto a titolari e gestori di alberghi, b&b,case vacanze e affittacamere; i temi principali trattati saranno la Responsabilità dell’albergatore e la Booking Protection (presentazione e accesso gratuito al servizio per tutti i partecipanti). Un’occasione per gli imprenditori, spesso troppo concentrati ad affrontare le sfide di mercato e la gestione quotidiana della propria attività, per fermarsi a riflettere su aspetti che potrebbero creare serie difficoltà e che invece hanno spesso semplici soluzioni. Al termine del Forum, l’Agenzia Allianz di Isabella Schininà avrà il piacere di offrire un aperitivo ai partecipanti, durante il quale sarà a disposizione con i suoi consulenti per commentare insieme quanto ascoltato. L’ingresso è gratuito, per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione contattando il 328 7030433.