I tartufi in Sicilia: escursione nella natura e incontro a Modica sabato 6 aprile a palazzo Grimaldi

Si terrà a Modica sabato 6 aprile un interessante incontro dal titolo “I tartufi in Sicilia”. Gli incontri inizieranno la mattina con un’escursione alla ricerca dei tartufi alla quale sarà possibile partecipare previa prenotazione (per un numero limitato di posti disponibili) chiamando il numero 3397743658. Seguirà alle ore 17 una conferenza, aperta al pubblico, a Palazzo Grimaldi. Relatrice sarà la professoressa Alessandra Zambonelli dell’Università di Bologna. La studiosa avrà modo di presentare la diversità e le caratteristiche di questi affascinanti funghi ipogei, la cui presenza in Sicilia è sconosciuta a molti. L’incontro nasce dalla fattiva collaborazione tra la Fondazione “Giovan Pietro Grimaldi”, che ha concesso il proprio patrocinio, e l’Associazione Gruppi di Ricerca Micologica Sicilia onlus, l’unica in Sicilia ad essere autorizzata a tenere i corsi di formazione per micologo. “L’iniziativa – dichiara il Responsabile per l’area iblea professor Giovanni Amato – si inserisce nell’ambito delle attività scientifiche portate avanti dal nostro sodalizio, tra queste la diffusione di una cultura micologica basata su solide basi scientifiche oltre che, grazie alla collaborazione con diversi Comuni del Ragusano, la promozione del territorio e delle sue risorse naturalistiche come nel caso dei tartufi. Ringrazio – conclude Amato – la relatrice professoressa Zambonelli per aver accettato il nostro invito, il professore Giuseppe Barone e la dottoressa Marcella Burderi per la loro preziosa collaborazione”.